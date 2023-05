Belgian Cats verliezen tweede oefenduel tegen Servië

In hun tweede voorbereidingswedstrijd op het EK basketbal (15-25 juni in Israël en Slovenië) hebben de Belgian Cats zaterdag in Zlatibor een 67-58 nederlaag (rust: 42-25) geleden tegen Servië.

Nadat ze vrijdag met 64-66 aan het langste eind trokken tegen de Serviërs, moesten de Cats het hoofd buigen voor de Europese kampioenen, die Aleksandra Crvendakic (18 ptn), Yvonne Anderson (11 ptn) en Sasa Cado (7 ptn) recupereerden.

Bij de Belgen was Serena-Lynn Geldof het meest trefzeker met 14 punten. Emma Meesseman hield het bij 8 punten. Julia Franquin, Emma Vindevogel en Habibatou Bah kwamen niet in actie, Nastja Claessens stond niet op het wedstrijdblad.

De twee oefenduels in Zlatibor werden afgewerkt zonder verschillende basisspeelsters en coach Rachid Meziane, die vervangen werd door assistenten Pascal Angilis en Jill Lorent. De Franse coach van de Belgian Cats werkt met zijn club Villeneuve d’Ascq (en Hind Ben Abdelkader) nog de finale van het Frans kampioenschap af tegen Lyon en Julie Allemand. Julie Vanloo, Kyara Linskens (beiden Montpellier) en Morgane Armant (St-Amand) genieten nog van een pauze na het seizoenseinde in Frankrijk. Laure Resimont, die recent een neusbreuk opliep, reisde niet af naar Servië.

Na de twee vriendschappelijke wedstrijden in Servië keren de Belgian Cats terug naar België. Ze zetten hun EK-voorbereiding voort met twee matchen tegen Griekenland: zaterdag 26 mei in Bergen en maandag 28 mei in Eigenbrakel.