Belgian Cats verliezen ook van Spanje

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag hun tweede oefenduel in evenveel dagen verloren. Spanje was voor eigen volk met 79-70 (rust: 38-34) te sterk. Laure Resimont was de beste Belgische met 13 punten. Bij Spanje was Astou Ndour (24 punten) erg goed op dreef.

Donderdag leden de Belgian Cats ook al een 77-60 nederlaag tegen Italië.

De Belgische vrouwen bereiden zich voor op het WK basketbal in Australië (22 september-1 oktober).

In de selectie van bondscoach Valéry Demory ontbreken grote namen als Emma Meesseman, Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader en Antonia Delaere.

Dinsdag versloeg Spanje Italië met 60-49.