Belgian Cats verliezen met 74-55 van Frankrijk in oefenmatch

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag in Pau een 74-55 nederlaag geleden tegen Frankrijk in een wedstrijd ter voorbereiding van het WK in Australië (22 september-1 oktober). Frankrijk leidde bij de rust met 41-36.

Bij de Belgian Cats waren Julie Vanloo (13 ptn), Hind Ben Abdelkader (12 ptn) en Antonia Delaere (11 ptn) het best bij schot.

Beide teams kijken elkaar zondag in Kortrijk opnieuw in de ogen in de laatste voorbereidingsmatch van de Cats op Belgische bodem. Op zaterdag 10 september reizen de Belgen af naar Australië.

(Belga)