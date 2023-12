Belgian Cats verbreken toeschouwersrecord met meer dan 10.000 fans tegen VS

De Belgian Cats zullen op donderdag 8 februari 2024 tegen de Verenigde Staten een nieuw toeschouwersrecord vestigen voor een dameswedstrijd in België, tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in het Sportpaleis in Antwerpen. Voor de clash tussen de Europese kampioen en de wereldkampioen zijn er nu al meer dan 10.000 tickets verkocht.

Het vorige record stond in het damesvoetbal op naam van Standard, met 9027 supporters. “De verkoop van de dagtickets ging op dinsdag 5 december van start. Ervoor konden sinds 29 november wel al tickets aangekocht worden via een all-games pass (een ticket dat recht geeft op alle wedstrijden op het kwalificatietoernooi) en ook voor de clubs werden al acties op poten gezet”, meldt Basketball Belgium.

“Daarnaast stonden maar liefst meer dan 5000 fans op de wachtlijst. Aanvankelijk werd gehoopt op een publieksrecord tijdens de laatste wedstrijd tegen Nigeria op 11 februari, maar de verkoop van de wedstrijd tegen de VS loopt als een sneltrein.” De capaciteit van het Sportpaleis werd opgetrokken tot 17.500 plaatsen, zo raakte eerder bekend.

Van 8 tot en met 11 februari 2024 nemen de Belgian Cats het op tegen de Verenigde Staten, Senegal en Nigeria, met als doel een tweede opeenvolgende deelname aan de Spelen. De VS hebben zich als wereldkampioen al voor de Spelen geplaatst. Daardoor zijn er in de groep van de Belgen maar twee extra olympische tickets te verdelen. Nigeria en Senegal werden in dezelfde poule geplaatst om zeker te zijn van een deelnemer van het Afrikaanse continent in Parijs.

Ook Belgian Cat en kersvers West-Vlaams ambassadeur Emma Meesseman deelde haar vreugde:

This is insane! But many more tickets available AND two other games 🤩 Come and be part of our dream ♥️@TheBelgianCats https://t.co/Q0xxR7k3uj — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) December 9, 2023



(Belga)