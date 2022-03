Belgian Cats tegen China, Bosnië-Herzegovina, Zuid-Korea en VS in groepsfase

De Belgian Cats nemen het in het najaar op het WK vrouwenbasket in het Australische Sydney (22 september – 1 oktober) in groep A op tegen China, Bosnië-Herzegovina, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en een vijfde nog te bepalen tegenstander, zo wees de loting van donderdag uit.

In groep B staan Frankrijk, Servië, Japan, Nigeria, Canada en Australië tegenover elkaar. De top vier van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

Twaalf landen werden over twee groepen van zes verdeeld. België, nummer vijf op de wereldranglijst en het hoogst geplaatste Europese land op het WK, zat in de eerste bokaal met wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten (FIBA 1), vicewereldkampioen en gastland Australië (FIBA 3), Canada (FIBA 4), Frankrijk (FIBA 6) en China (FIBA 7). In de tweede bokaal zaten de balletjes met de namen van olympisch vicekampioen en Aziatisch kampioen Japan (FIBA 8), Europees kampioen Servië (FIBA 10), Zuid-Korea (FIBA 13), Afrikaans kampioen Nigeria (FIBA 14), Bosnië-Herzegovina (FIBA 26) en een nog te bepalen land.

Rusland geschorst

Wellicht zal Puerto Rico (FIBA 17) de plaats van het geschorste Rusland (FIBA 12) innemen. De Verenigde Staten en Australië ontliepen elkaar als reekshoofden in de groepsfase en ook België en Frankrijk konden niet in dezelfde groep ondergebracht worden.

De negentiende editie van het WK vrouwenbasketbal vindt van 22 september tot 1 oktober in Sydney plaats. Voor de Belgen wordt het de tweede deelname. Vier jaar geleden werden ze in Tenerife vierde.