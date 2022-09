Belgian Cats stranden in kwartfinale tegen gastland Australië

De Belgian Cats hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WK basket in Australië. Tegen het gastland verloren ze donderdag in de Sydney Superdome met duidelijk verschil: 69-86.

De Cats startten weliswaar complexloos tegen de vicewereldkampioenen van 2018. Met driepunters van Antonia Delaere en Julie Vanloo kwamen ze 6-2 voor. Maar de thuisploeg bleek niet onder de indruk en nam al snel het commando over. Na het eerst kwart leidden The Opals met 16-26.

Geen Meesseman…

Australië, nummer drie op de FIBA-ranking, diepte in het tweede kwart de voorsprong uit. Zonder de geblesseerde vedette Emma Meesseman onderging een verdienstelijk spelend België (FIBA 5) de wet van de sterkste. Bij de pauze keek het team van coach Valéry Demory tegen een 37-52 achterstand aan. De Australiërs toonden zich vooral efficiënter (61 tegen 39% shotpercentage) en sterker in de rebounds (22 tegen 10).

… geen stunt

Na de pauze werd het verschil groter. De Belgen vonden in het derde kwart maar moeilijk de weg naar de korf (slechts 11 punten) waardoor Australië de laatste tien speelminuten mocht aansnijden met een comfortabele voorsprong van 24 punten (48-72). In het afsluitende kwart beperkten de Belgen tegen een achteroverleunend Australië de schade (21-14) maar een stunt zat er voor de withemden nooit in.

Julie Allemand werd topschutter bij de Cats met 15 punten, twee meer dan Hind Ben Abdelkader en Kyara Linskens. Ook Julie Vanloo (12 punten) eindigde in de dubbele cijfers.

Doel bereikt

Australië speelt vrijdag (11u30) om een plaats in de finale tegen China. Dat zette in de kwartfinales Frankrijk opzij met 85-71. De andere halve finale gaat tussen de Verenigde Staten, de topfavoriet en drievoudig titelverdediger, en Canada.

Voor de Belgian Cats zit het toernooi erop. Met het bereiken van de kwartfinales werd de doelstelling voor dit WK bereikt maar, mede door het uitvallen van Meesseman, zat een herhaling van vier jaar geleden er niet in. Toen eindigden ze bij hun WK-debuut in Tenerife op een knappe vierde plaats.