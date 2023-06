Belgian Cats starten EK met riante 108-59 zege tegen gastland Israël

De Belgian Cats zijn donderdagavond op het EK vrouwenbasket in Israël en Slovenië (15-25 juni) uit de startblokken geschoten met een ruime 108-59 overwinning (rust: 61-34) tegen Israël. Emma Meesseman uit Ieper scoorde maar liefst 23 punten.

De Cats grepen hun opponent meteen bij de keel en liepen uit tot 7-0. Na het eerste kwart bedroeg de kloof tien punten (28-18) en halfweg zelfs 27 eenheden (61-34), waardoor de winst de troepen van Rachid Meziane vrijwel niet meer kon ontglippen. Na rust was de veer volledig gebroken en liet het gastland zich naar de slachtbank leiden, met 108-59 als eindresultaat.

Meesseman in vorm

Bij België hadden vooral Emma Meesseman (23 punten, 5 rebounds, 4 assists), Laure Resimont (22 punten, 3 rebounds, 1 assist), Julie Vanloo (16 punten en 5 assists), Julie Allemand (14 punten, 5 rebounds en 8 assists) en Kyara Linskens (12 punten, 4 rebounds en 6 assists) een groot aandeel in de triomf. Aan de overzijde lukte Yarden Garzon 13 punten, 6 rebounds en 2 assists.

Eerder op de dag verraste Tsjechië schaduwfavoriet Italië in de groep van de Cats. De Tsjechen haalden het in Tel Aviv met 58-61 in de openingswedstrijd van groep B.

Outsiders

De Belgische vrouwen behoren zelf tot de outsiders op dit Europees kampioenschap. België begint immers aan het EK met twee bronzen medailles op zak, uit 2017 op de editie in Praag – waar de Cats hun comeback maakten tien jaar na hun laatste eindronde – en uit 2021 op de editie in Valencia. Nadat ze vijfde werden op het EK 2019 in Belgrado verzekerden de Belgische basketvrouwen zich van een plaats op het preolympisch toernooi in Oostende, waar ze Belgische basketgeschiedenis schreven door voor het eerst de Olympische Spelen te bereiken. Ze werden zevende in Tokio, maar de Cats verlieten Japan ook enorm teleurgesteld door hun zure uitschakeling in de kwartfinale tegen het gastland. Daarnaast hebben de Cats ook twee WK’s op de teller. In 2018 in Tenerife eindigden ze knap als vierde, vorig jaar werden ze vijfde in Sydney.