Belgian Cats staan in de kwartfinales na 15-9 winst tegen Brazilië

De Belgische vrouwen hebben zaterdag op het WK 3×3 basketbal op de Antwerpse Groenplaats in hun achtste finale met 15-9 gewonnen van Brazilië.

Later zaterdag (om 21u10) treffen de Belgian Cats in de kwartfinales uittredend wereldkampioen China. Dat was als groepswinnaar in poule A vrijgesteld van de achtste finales. De Cats eindigden na de 13-12 nederlaag van vrijdag tegen Polen op de tweede plaats in groep C.

Het is afwachten of Laure Resimont zal kunnen meespelen bij de Cats tegen China. Zij blesseerde zich tegen de Braziliaanse vrouwen aan de enkel.

De Belgische mannen wisten wel als groepswinnaar naar de kwartfinales door te stoten. Daarin treffen ze zaterdagavond (om 17u30) Polen. Dat klopte eerder op de dag Mongolië in de achtste finales met 20-17.