Belgian Cats sluiten EK-voorbereiding af met nieuwe zege tegen China

Twee dagen voor hun vertrek naar het EK in Tel Aviv hebben de Belgian Cats ook hun tweede oefenduel tegen China gewonnen. Het verschil was wel minder groot dan donderdag in Kortrijk (90-55). In Leuven hielden de Cats het zaterdag bij 89-81 (rust 53-46).

Emma Meesseman (20 ptn, 4 rbds, 5 assists) en Julie Vanloo (16 ptn, 8 assists) waren het best bij schot. Julie Allemand (12), Laure Resimont (12), Antonia Delaere (10), Kyara Linskens (9), Maxuella Lisowa-Mbaka (3), Becky Massey (3), Bethy Mununga (2), Serena-Lynn Geldof (2), Billie Massey en Elise Ramette kwamen eveneens in actie.

China kon nog niet op sterspeelsters Li Yueru, Han Xu, Li Meng en Huang Sijing rekenen en kwam met een jong team naar België. De Belgen boekten in hun voorbereiding op het EK zes zeges (ook tegen Turkije, Servië, en twee tegen Griekenland) en twee nederlagen (tegen Spanje en Servië). In Tel Aviv nemen ze het vanaf 15 juni in groep B op tegen gastland Israël, Tsjechië en Italië.

(Belga)