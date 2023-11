Belgian Cats rechten de rug met monsterzege in EK-voorronde tegen Azerbeidzjan

De Belgian Cats hebben zondag in hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 met liefst 28-136 gewonnen van Azerbeidzjan, hun ruimste zege ooit. De regerende Europese kampioen was de campagne in groep C woensdag gestart met een verrassende thuisnederlaag tegen Polen (62-67).

Het team van coach Rachid Méziane speelde in het Sarkhadchi Sport Center in Bakoe vanaf de eerste minuut met de tegenstand. Na het eerste kwart hadden de Belgen al een comfortabele 6-25 voorsprong op zak. Bij de rust stond het 10-63. In het derde en vierde kwart bouwden de Cats de marge verder uit.

Het verschil van 108 punten is de ruimste overwinning ooit van Cats. Het vorige record dateerde van 1995 toen de Belgische basketvrouwen in de voorronde van het EK ’97 met 122-28 wonnen van Schotland.

Emma Meesseman werd met 31 punten topschutter (plus 11 rebounds en 8 assists) voor Kyara Linskens (17 punten) en Julie Vanloo (16 punten, 14 assists). Ook Antonia Delaere, Laure Resimont, Ine Joris (allen 12 punten) en Habibatou Bah (11 punten) eindigden in de dubbele cijfers.

De volgende opdracht voor de Cats in de EK-voorronde volgt pas over een jaar, met een thuismatch tegen Litouwen en een verplaatsing naar Polen in november 2024. Begin februari 2025 spelen ze nog thuis tegen de Azeri’s en op verplaatsing tegen Litouwen.

Van de acht poules zijn de groepswinnaars en de vier beste tweedes geplaatst voor het EK van 2025. Dat EK vindt plaats van 19 tot 29 juni 2025 in Griekenland, Duitsland, Tsjechië en Italië. Afgelopen zomer wonnen de Belgian Cats hun allereerste Europese titel na een zege in de finale in het Sloveense Ljubljana tegen Spanje.

Tevreden coach

Coach Rachid Méziane was tevreden met de reactie van zijn team na het verlies eerder deze week in de eerste EK-kwalificatiematch tegen Polen. “Het was belangrijk om het slechte gevoel kwijt te geraken”, reageerde de Fransman.

Met 28-136 behaalden de Belgische basketvrouwen in Bakoe hun ruimste zege ooit. Na het thuisverlies woensdag tegen Polen (62-67) toonden Emma Meesseman en co veerkracht. “Het doel was drieledig: uiteraard winnen, met een groot verschil omdat na het verlies tegen de Polen het gemiddelde belangrijk kan worden, en tot slot iedereen laten spelen. Dat was het geval en iedereen had een impact op het spel”, legde Méziane uit.

Alleen Julie Allemand bleef aan de kant. “Uit voorzorg”, volgens Méziane. “Het was onnodig om risico te nemen nadat ze iets voelde op training. We wilden haar sparen.”

Op de volgende EK-opdracht is het nu wachten tot november volgend jaar. Dan speelt de Europese kampioen eerst tegen Litouwen, gevolgd door een tweede duel tegen Polen. Volgens Méziane is Litouwen (vierde in de groep) een team in heropbouw. “Ik weet niet of het verschil in punten tussen wat Litouwen in Azerbeidzjan deed (+37) en wij (+108) een rol zal spelen, maar op dit moment is Polen onze eerste concurrent. Ik wil onderstrepen dat zij tegen ons een uitstekende match speelden. Ook al waren wij niet op de afspraak.”

(Belga)