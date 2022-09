Belgian Cats openen WK tegen topfavoriet VS

De Belgian Cats spelen donderdag (om 3u30 Belgische tijd) hun eerste groepswedstrijd op het WK basketbal voor vrouwen in Australië. De Verenigde Staten, de olympische kampioen en de topfavoriet op dit WK, is de tegenstander. Het wordt, op z’n zachtst gezegd, een moeilijke opdracht voor de Cats.

De Belgische vrouwen werden vier jaar geleden op hun eerste WK verrassend vierde. Latere winnaar VS schakelde België uit in de halve finales. Destijds waren Emma Meesseman en co een absolute outsider. Voor deze Wereldbeker zijn de verwachtingen hoger.

België zit in een poule met naast het ongenaakbare Amerika ook nog Zuid-Korea, Puerto Rico, Bosnië en China. De top 4 in de groep stoot door naar de kwartfinales. Het doel is minstens de tweede ronde bereiken.

Zeven nieuwe namen

Het Belgische team telt in vergelijking met het vorige WK zeven nieuwe namen. Vooral van Hind Ben Abdelkader wordt veel verwacht. De ruggengraat van de ploeg blijft wel de tandem Emma Meesseman-Julie Allemand. De twee werden twee weken geleden nog met Chicago Sky uitgeschakeld in de halve finales van de WNBA.

Bij de Verenigde Staten voelen ze de WNBA Finals nog veel harder. Vijf van de twaalf speelsters in de Amerikaanse selectie speelden begin deze week nog de WNBA-finale. Chelsea Gray, Kelsey Plum en A’ja Wilson van kampioen Las Vegas zullen er tegen België al zeker niet bij zijn. Alyssa Thomas en Brionna Jones van verliezend finalist Connecticut zijn twijfelachtig.

Vrijdag (om 5u Belgische tijd) volg de tweede groepsmatch tegen Zuid-Korea. Nadien spelen de Cats in de poulefase nog zondag (om 12u30) tegen Puerto Rico, dinsdag (om 3u30) tegen Bosnië en woensdag (om 5u30) tegen China.