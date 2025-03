De Belgian Cats zijn zaterdag bij de loting voor het Europees kampioenschap in groep C met Tsjechië, Montenegro en Portugal ondergebracht. Tsjechië is het gastland voor de groep.

Het EK vindt van 18 tot 29 juni in het Italiaanse Bologna, het Duitse Hamburg, het Tsjechische Brno en het Griekse Piraeus plaats. Frankrijk, Spanje en Servië waren naast titelverdediger België de andere reekshoofden bij de loting in de Griekse hoofdstad Athene.