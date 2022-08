Belgian Cats ontmoeten supporters op fandag in Kortrijk

Basketball Belgium organiseert zaterdag 3 september een fandag met de Belgian Cats in Kortrijk. Dat maakte de basketfederatie maandag bekend. De speelsters zullen om 14 uur door Linde Merckpoel voorgesteld worden in winkelcentrum K. Daarna volgt een ‘meet and greet’ met de fans.

Er is ook een photobooth, een fanshop en een shooting contest. Het einde van de fandag is voorzien omstreeks 17 uur. “Voor de speelstersgroep is het contact met de fans heel belangrijk”, zegt forward Antonia Delaere. “Het feit dat we een fandag op poten zetten, waarbij we de fans echt face to face kunnen ontmoeten en spreken, is dan ook enkel positief. Door de verre afstand kunnen veel fans er dit jaar niet bij zijn op het WK, maar op deze manier zal de steun toch voelbaar zijn en kunnen we met een goed gevoel naar Australië afreizen.”

Op het WK in Australië geven de Cats vanaf 22 september in groep A olympisch- en wereldkampioen Verenigde Staten, China, Bosnië-Herzegovina, Zuid-Korea en Puerto Rico partij. In de voorbereiding daarop werden afgelopen weekend twee overwinningen geboekt tegen Servië (70-59 en 78-69). Dat zonder sterspeelsters Emma Meesseman en Julie Allemand, met Chicago nog in de WNBA aan de slag. België oefent nog twee keer tegen China (26 augustus in Kortrijk en 27 augustus in Oostende) en drie keer tegen Frankrijk (1 en 2 september in Pau en 4 september in Kortrijk). (Belga)