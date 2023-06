Belgian Cats onthaald door enthousiaste supporters in Zaventem na historische gouden medaille op EK Basketbal

De Belgian Cats, onze Belgische basketbalvrouwen zijn maandagavond rond 18.20 uur aangekomen in de luchthaven van Zaventem. Zondag 25 juni schreven ze nog geschiedenis in de Belgische sport. Na twee bronzen medailles in 2017 en 2021, wonnen ze nu het EK Basketbal in Slovenië. De speelsters waren blij met de enthousiaste thuiskomst en toonden trots hun gouden medailles. Morgen zullen de Belgian Cats gehuldigd worden op de Grote Markt van Brussel.

Het team van de Belgian Cats voor dit EK bestond voor een groot deel uit West-Vlamingen. Zo deden Emma Meesseman en Elise Ramette uit Ieper, Julie Vanloo uit Deerlijk, Kyara Linskens uit Bredene, de zussen Billie en Becky Massey uit Oostende en Serena-Lynn Geldof uit Oudenburg mee aan het toernooi.

Topprestaties

Emma Meesseman uit Ieper was dé topspeelster van het hele EK. Tijdens de kwartfinale tegen Servië, die het vorige EK nog wonnen, zorgde Emma voor geschiedenis in het Europese vrouwenbasketbal. Ze behaalde een triple double. Dat is wanneer een speler in drie verschillende statistieken – zoals gescoorde punten, rebounds en assists – in één wedstrijd dubbele cijfers behaalt. Daarmee is ze de allereerste vrouw ooit in de geschiedenis van het EK.

Maar ook Julie Vanloo uit Deerlijk was een van de vijf absolute topspeelsters gedurende het hele kampioenschap. Kyara Linskens uit Bredene ging na de zeer spannende finale lopen met de titel van MVP of ook wel beste speler van die wedstrijd.

Later meer.