Belgian Cats mogen naar vierde EK op rij na vlotte zege in Duitsland

De Belgische nationale vrouwenbasketploeg, met heel wat West-Vlaamse vrouwen, heeft zich donderdag voor de vierde keer op rij geplaatst voor het Europees kampioenschap.

Op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep A wonnen ze zonder de geblesseerde Julie Allemand op bezoek bij Duitsland met 44-69 (9-22, 10-12, 13-15 en 12-20), waardoor de kwalificatie hen niet meer kan ontglippen.

EK in Israël en Slovenië

Zondag in Skopje sluiten ze de kwalificaties af met een uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië, de rode lantaarn in de groep. De tien groepswinnaars en de beste vier runners-up plaatsen zich voor het EK, dat van 15 tot 25 juni in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljubljana) gespeeld wordt.

In de Lindenhalle in Wolfenbüttel namen de Belgen een blitzstart en na het eerste kwart leek de kwalificatie met een 9-22-tussenstand al bijna op zak. In het tweede en vervolgens ook het derde kwart strubbelde Duitsland wel nog tegen, al konden de Cats hun voorsprong nog verder uitdiepen tot zeventien punten. In het laatste kwart maakte Duitsland helemaal slagzij: 12-20 en een afgetekende overwinning voor de Belgen.

Vierde EK

Zowel in 2021 als in 2017 veroverden de Cats brons op het EK, tussendoor moesten ze in 2019 vrede nemen met de vijfde plaats. Ook op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022 waren ze erbij, met respectievelijk een vierde en vijfde plaats. Op de Olympische Spelen van Tokio werden ze zevende.