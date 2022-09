Belgian Cats moeten verder zonder geblesseerde Emma Meesseman

De Belgian Cats moeten het vervolg van het WK in Australië zonder Emma Meesseman afwerken. De West-Vlaamse sterkhoudster liep in de groepsmatch van maandag tegen Bosnië-Herzegovina een kuitblessure op “met onmiddellijke terugtrekking uit de competitie tot gevolg”.

De Cats verzekerden zich na de 85-55 zege in hun vierde groepsmatch in Sydney van een ticket voor de kwartfinales.

Meesseman moest het duel tegen de Bosniërs in het begin van het derde kwart verlaten. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een mri-scan. Daaruit bleek ze een blessure ter hoogte van de diepe kuitspier links te hebben “met onmiddellijke terugtrekking uit de competitie tot gevolg”, stelt de Belgische federatie.

“De revalidatie start nu onder de hoede van de medische staff van de Cats. Het is nog niet bepaald hoe lang Meesseman out zal zijn. Dit is grotendeels afhankelijk van het verloop van de revalidatie”, klinkt het.

Het uitvallen van de 29-jarige Meesseman is een forse aderlating voor de Belgen, die nu verder moeten zonder hun sterspeelster. “Ik moet een tijdje van de courts blijven, maar ik zal mijn team blijven steunen”, klinkt het in een korte reactie van Meesseman. “Ons gezamenlijk verhaal is nog niet afgelopen. Tot slot wil ik ook iedereen bedanken voor de steun.”

Dinsdag (5.30 uur Belgische tijd) spelen de Cats hun vijfde en laatste duel in groep A tegen China. Daarna volgen de kwartfinales. In 2018, bij hun eerste WK-deelname, eindigden de Cats in Tenerife op een knappe vierde plaats. Zonder Meesseman wordt het voor de selectie van coach Valéry Demory een hele uitdaging om even goed te doen.