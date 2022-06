Belgian Cats leggen ook Egypte over de knie

De Belgian Cats hebben woensdagavond in Antwerpen ook hun tweede wedstrijd in groep C van het WK 3×3 basket gewonnen.

Na hun 12-8 zege tegen Mongolië in hun openingswedstrijd, ging nu ook Egypte voor de bijl: 19-6. Met 31 punten op de teller zijn de Cats quasi zeker van een stek in de tweede ronde.

Vrijdag treffen Julie Vanloo, Laure Résimont, Ine Joris en Becky Massey nog Polen. De Dominicaanse Republiek is het vijfde land in de groep, maar zij gaven in extremis nog forfait, zo bevestigde de Internationale Basketfederatie FIBA. De reden voor het forfait werd niet bekendgemaakt.

