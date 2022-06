Belgian Cats leggen ook Egypte over de knie en knokken met Polen om groepswinst

De Belgian Cats hebben woensdagavond in Antwerpen ook hun tweede wedstrijd in groep C van het WK 3×3 basket gewonnen. Na hun 12-8 zege tegen Mongolië in hun openingswedstrijd, ging nu ook Egypte voor de bijl: 19-6. Met drie zeges en nul nederlagen op de teller zijn de Cats ook reeds zeker van een stek in de tweede ronde.

Vrijdag treffen Julie Vanloo, Laure Résimont, Ine Joris en Becky Massey nog Polen, in een rechtstreeks duel om de groepswinst. Belangrijk, want de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales is er een knock-outformule. De tweede en derde van elke poule spelen eerst nog achtste finales. Voor de nummers vier en vijf eindigt het toernooi na de groepsfase.

Minstens derde plaats

De Dominicaanse Republiek is het vijfde land in de groep, maar zij gaven in extremis nog forfait, zo bevestigde de Internationale Basketfederatie FIBA. De reden voor het forfait werd niet bekendgemaakt. Door dat forfait en de twee zeges zijn de Cats wel al zeker van minstens de derde plaats in de groep en een stek in de tweede ronde.

De Belgian Lions openden dinsdag reeds hun WK met twee vlotte zeges, achtereenvolgens tegen Slovenië en Egypte. Donderdag nemen ze het op tegen de VS en Oostenrijk.