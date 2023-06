Belgian Cats krijgen huldiging op Grote Markt in Brussel

De Belgian Cats worden dinsdagavond gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. De Belgische basketbalvrouwen schreven zondag geschiedenis door zich tot Europees kampioen te kronen. In de finale in de Sloveense hoofdstad Ljubljana haalden ze het met 58-64 van Spanje.

“De Belgian Cats hebben ons land trots gemaakt met hun overwinning”, klinkt het in een persbericht. “Daarom worden ze door de Stad Brussel verwelkomd op het balkon van het stadhuis en op de Grote Markt door hun fans! Alle fans van de Belgian Cats zijn welkom om 18.30 uur om deze belangrijke gebeurtenis in de Belgische sport te vieren.”

Ook Belgian Lions

Dinsdag worden de Cats vanaf 18.15 uur verwelkomd op het kabinet van burgemeester Philippe Close, vergezeld door Benoit Hellings, schepen van Sport. Vanaf 18.30 uur zal een dj de menigte opwarmen op de Grote Markt.

Ook de Belgian Lions 3×3, die zilver behaalden op de Europese Spelen in Polen, worden geëerd. Zij verschijnen om 19.10 uur op het balkon van het stadhuis. Vijf minuten later is het de beurt aan de Cats.