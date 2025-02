Belgian Cats kennen op 8 maart hun tegenstanders in groepsfase EK

De Belgische basketbalvrouwen verzekerden zich zondag dankzij een 69-70-overwinning bij Litouwen van deelname aan het EK basketbal van komende zomer (18-29 juni). De Cats zijn de titelverdediger en kennen begin volgende maand hun opponenten in de groepsfase.

De EK-loting vindt op 8 maart plaats in Athene. De zestien landen worden onderverdeeld in vier groepen van telkens vier landen.

Zondag kwalificeerden de acht groepswinnaars en de vier beste tweedes zich voor de eindronde van het EK, die doorgaat in Bologna, Hamburg, Brno en Piraeus. Italië, Duitsland, Tsjechië en Griekenland waren als gastland rechtstreeks geplaatst. Naast de Cats kwamen daar dit weekend Spanje, Frankrijk, Turkije, Servië, Montenegro, Slovenië, Zweden, Groot-Brittannië, Portugal (voor het eerst in de geschiedenis), Litouwen (voor het eerst in tien jaar) en Zwitserland (na 69 jaar afwezigheid) bij.