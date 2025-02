Belgian Cats hopen ambtstermijn Mike Thibault met knal in te zetten tegen Azeri’s

De Belgian Cats nemen het donderdagavond, zonder de geblesseerde Antonia Delaere, in Oostende op tegen Azerbeidzjan in de kwalificaties op weg naar het EK basket voor vrouwen van volgende zomer. Het wordt de vuurdoop voor de kersverse Amerikaanse bondscoach Mike Thibault. Zondag wacht in en tegen Litouwen de laatste kwalificatiewedstrijd.

Voor de 74-jarige Thibault wordt het twee jaar na zijn pensioen nog een laatste uitdaging, met de focus op de Olympische Spelen in Los Angeles van 2028. Zijn voorganger, Rachid Meziane, hoopte na zijn vertrek naar WNBA-ploeg Connecticut de kwalificatieperiode nog af te sluiten bij de Cats, maar de bond besliste om meteen een nieuwe coach aan te werven.

Als eerste taak moet Thibault ervoor zorgen dat de uittredende Europese kampioen zich kwalificeert voor het EK, dat van 19 tot 29 juni plaatsvindt in Italië, Duitsland, Tsjechië en Griekenland. De ontmoeting met Azerbeidzjan, voor 6.000 toeschouwers, zou geen probleem mogen vormen. In november 2023 maakten de Cats brandhout van de Azeri’s, door in Bakoe met 28-136 te gaan winnen, hun grootste overwinning ooit.

Alles in eigen handen

De wedstrijd zondag tegen Litouwen zal meer leerrijk zijn, en vooral beslissend voor de koppositie in de groep. Als de Litouwse vrouwen donderdag winnen in Polen, zijn België en Litouwen virtueel zeker van kwalificatie.

De acht groepswinnaars en de vier beste runners-up plaatsen zich voor het EK. Door hun hoge gemiddelde staan de Cats er hier goed voor. Bij een Poolse zege maken op de slotspeeldag nog drie landen kans op de top twee. Als de Belgen zondag winnen in Litouwen, zijn ze zeker van groepswinst, bij een nederlaag zullen de onderlinge duels de doorslag geven.

Behalve Delaere (beenblessure) zullen ook Laure Resimont (kruisbanden) en Billie Massey, die volgens de bond besloot een stap opzij te zetten toen Rachid Meziane nog coach was, afwezig zijn.