Belgian Cats hebben belangrijke week voor de boeg: “Misschien is een beetje druk exact wat we nodig hebben”

Met kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Polen, waartegen op de openingsspeeldag verloren werd, hebben de Belgian Cats een belangrijke week voor de boeg. “Dat geeft wat druk en misschien is dat net wat we nodig hebben”, denkt hun kapiteine Emma Meesseman. “Zonder druk ga je nooit de beste Cats zien.”

“En de druk is er zeker. Litouwen heeft zijn eerste twee wedstrijden gewonnen en Polen staat voor in het onderling duel. We kunnen ons geen misstap meer veroorloven.”

Rust

Na een drukke zomer met de Olympische Spelen in Parijs, die ze “achter zich liet”, is Meesseman het nieuwe seizoen knallend begonnen bij Fenerbahce, waar ze nu Julie Allemand naast zich heeft. “Ik heb een maand rust gehad, terwijl sommige speelsters die deelnamen aan de Olympische Spelen maar tien dagen hadden, wat best krankzinnig is. Ik heb het geluk gehad om wat tijd voor mezelf te hebben en daarom voel ik me nu zo goed op het veld.”

Voor de wedstrijd in het Sportpaleis tegen Litouwen hoopt de Belgische federatie op een nieuw toeschouwersrecord. “Het zou leuk zijn. Maar tegen Polen hadden we ook een record en verloren we. We moeten de energie niet uit de supporters halen, maar uit onszelf. Het blijft wel fantastisch dat we al die aandacht genieten, daar moeten we dankbaar voor zijn. Mensen komen speciaal voor ons naar het Sportpaleis en dat is te gek.”