Belgian Cats hakken Noord-Macedonië met 112-41 de pan in en vieren dat in #OneLove shirts

Donderdagavond namen de Belgian Cats het in Leuven op tegen Noord-Macedonië voor de derde kwalificatiewedstrijd van het EK vrouwenbasketbal. Met een overwegend West-Vlaamse selectie in het team versloegen ze Noord-Macedonië met maar liefst 112-41. Na de match deelde Emma Meesseman shirts uit met daarop #OneLove, een verwijzing naar het voetbal, waar FIFA besliste dat aanvoerders die slogan niet meer mogen dragen op het WK in Qatar.

Na het eerste kwart was het klasseverschil al overduidelijk. De Belgen scoorden daarin 34 punten, Noord-Macedonië slechts drie. Pas bij 22-0 kwamen de bezoeksters voor het eerst op het scorebord. Bij de rust was het 57-16, na het derde kwart 81-26. Emma Meesseman uit Ieper was met 17 punten topscorer van de partij. Kyara Linskens uit Brugge blonk uit met 14 punten en 13 rebounds.

De 17-jarige Nastja Claessens uit Waregem, die elf punten kon scoren, speelde donderdagavond voor de allereerste keer ooit voor de Belgian Cats. “Ik had me geen beter debuut kunnen wensen. In het begin had ik wel wat stress, maar op het veld ging het vanzelf”, vertelde ze achteraf. Ook Julie Vanloo en de tweelingzussen Billie en Becky Massey uit Oostende hebben het beste van zich zelf gegeven.

OneLove shirts

Na de wedstrijd onder daverend applaus van het publiek deelde Emma Meesseman shirts uit aan het team met daarop de boodschap #OneLove. Daarmee verwijst de ploeg naar het WK voetbal in Qatar, waar FIFA de aanvoerders van de ploegen verboden heeft om een armband van #OneLove te dragen. De Belgian Cats deelden nu ook de foto op sociale media met de boodschap erbij “Omdat het kan”.



EK Basketbal 2023

De Belgen begonnen de kwalificaties voor dit EK met een valse noot en verloren 87-81 in Bosnië. Daarna wonnen ze met 84-55 van Duitsland. Zondag spelen ze nog in Leuven tegen Bosnië. De selectie voor de wedstrijd werd nog niet bekend gemaakt.

In de stand hebben België, Duitsland en Bosnië nu alle drie vijf punten, op basis van het puntensaldo gaan de Cats aan de leiding. De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes stoten door naar het EK in juni in Israël en Slovenië. De Cats zijn op weg naar een vierde opeenvolgende EK-deelname. In 2017 en 2021 veroverden ze een bronzen medaille. In 2019 werden ze vijfde.