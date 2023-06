Belgian Cats gehuldigd op de Grote Markt van Brussel voor gouden medaille op EK

De Belgian Cats, onze nationale vrouwelijke basketbalsters werden dinsdagavond gehuldigd op de Grote Markt van Brussel voor hun gouden medaille op het EK Basketbal. Iets na 18.30 uur kwamen ze aan op de markt, waar ze door honderden fans werden onthaald. Daarna verscheen het voltallige team op het balkon van het stadhuis.

Het team van de Belgian Cats, dat in 2017 en 2021 al een bronzen medaille kon veroveren op het EK Basketbal, bestaat voor een groot deel uit West-Vlamingen. Zo deden Emma Meesseman en Elise Ramette uit Ieper, Julie Vanloo uit Deerlijk, Kyara Linskens uit Bredene, de zussen Billie en Becky Massey uit Oostende en Serena-Lynn Geldof uit Oudenburg mee aan het toernooi.

Kyara Linskens kon er vandaag op de Grote Markt van Brussel wel niet bij zijn, want zij was eerder vandaag al op reis vertrokken. “Ik heb maanden geleden al een reisje geboekt naar Dublin om daar het concert van The Weekend te zien. Dat kan ik helaas niet meer verzetten. Maar dat halen we later met een groot feest wel eens in”, vertelde ze bij haar aankomst in de luchthaven van Zaventem maandagavond.

© CJ

Emma Meesseman, sterspeelster en kapitein van het team, bracht de Belgian Cats zondag op het nippertje kort voor het einde van de wedstrijd op voorsprong. Ze kwam het balkon van het Brusselse stadhuis op met de Europese beker in haar hand. “Ik denk dat we het nog niet volledig beseffen. Maar nu dat ik dit zie, denk ik pas: ‘wat hebben wij nu gedaan?'” Haar aantreden op het balkon werd onder luid gejuich en geklap onthaald.

Ook Belgian Lions, de mannen in het 3×3 basketbal, die afgelopen weekend op de Europese Spelen de zilveren medaille behaalden werden gehuldigd.

Vervolgens werd het publiek getrakteerd op een foto- en handtekeningsessie met de speelsters van de Belgian Cats en de 3×3 Lions. Onder begeleiding van een DJ ging het feestje verder.

Eerder op de dag werden de Belgian Cats ook ontvangen bij premier Alexander De Croo.