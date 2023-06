Belgian Cats gehuldigd op de Grote Markt van Brussel voor gouden medaille op EK: “Mijn opa zou het niet geloven moest hij dit zien”

De Belgian Cats, onze nationale vrouwelijke basketbalsters werden dinsdagavond gehuldigd op de Grote Markt van Brussel voor hun gouden medaille op het EK Basketbal. Honderden fans stonden hen op te wachten. Het voltallige team verscheen een voor een op het balkon van het stadhuis, waar ze elk een korte vraag kregen voorgeschoteld. De sfeer en ambiance zat er bij de fans op de markt alvast goed in.

Het team van de Belgian Cats, dat in 2017 en 2021 al een bronzen medaille kon veroveren op het EK Basketbal, bestaat voor een groot deel uit West-Vlamingen. Zo deden Emma Meesseman en Elise Ramette uit Ieper, Julie Vanloo uit Deerlijk, Kyara Linskens uit Bredene, de zussen Billie en Becky Massey uit Oostende en Serena-Lynn Geldof uit Oudenburg mee aan het toernooi. Emma Meesseman, sterspeelster en kapitein van het team, bracht de Belgian Cats zondag op het nippertje kort voor het einde van de wedstrijd op voorsprong.

Een groot feest

© CJ

De Belgian Cats werden een voor een op het balkon erbij geroepen. Fans konden op voorhand vragen doorsturen en zo kreeg elke speelster een vraag voorgesteld. Elise Ramette reageerde verbijsterd “Amai, hier ben ik compleet van de kaart van.” Daarna was het de beurt aan Billie Massey. De fans vroegen zich onder andere af hoe de Cats onderling communiceren. “In het Nederlands, Frans en Engels, van alles eigenlijk. Het West-Vlaams natuurlijk ook, da ist schonste dialect van allemole“, riep Billie overtuigd.

Serena-Lynn Geldof is met haar 1,96 meter de grootste speelster bij de Belgian Cats. “Ik ben altijd al de grootste geweest, ook toen ik begon met basketten op mijn 11 jaar”, grapt ze terwijl ze door de knieën gaat om even groot te zijn als de presentator. Becky Massey, de zus van Billie was erg onder de indruk van de hele massa op de Grote Markt. Zij kreeg de vraag wie haar emotionele steun is op het veld, waarop ze heel lief antwoordde “mijn zus natuurlijk!”.

“We praten Nederlands, Frans en Engels, maar t West-Vlams blijft t schonste dialect van allemole”

Kyara Linskens en Antonia Delaere na de verovering van de gouden medialle op het EK Basketbal 2023. © Belga – Virginie Lefour

Kyara Linskens kon er op de Grote Markt van Brussel wel niet bij zijn, want zij was eerder die al op reis vertrokken. “Ik heb maanden geleden al een reisje geboekt naar Dublin om daar het concert van The Weekend te zien. Dat kan ik helaas niet meer verzetten. Maar dat halen we later met een groot feest wel eens in”, vertelde ze bij haar aankomst in de luchthaven van Zaventem maandagavond. Daarom maakte Julie Vanloo een filmpje met het publiek. “Kiki, dit is voor jou. Love you BF (Best Friend).” Waarop het hele publiek Kiki begon te scanderen!Julie Vanloo, die vlak voor de huldiging al even op het balkon van het stadhuis van Brussel was komen piepen, werd onder luid gejuich van het publiek onthaald. Haar crocs, die ze anders zo vaak draagt, had ze nu niet bij. “They’re at hoooome.” Toen het over haar prestaties op het EK riep ze heel enthousiast “Yo, I was on fiiiiiiire”.

E-MVP

Uiteindelijk werd ook Emma Meesseman, de MVP of ook wel meest waardevolle speelster van de Belgian Cats en Europa op het balkon geroepen. Zij bracht de Europese beker mee. “Ik denk dat we het nog niet volledig beseffen. Maar nu dat ik dit zie, denk ik pas: ‘wat hebben wij nu gedaan?’” De fans waren heel benieuwd om te weten hoe het ging met de opa van Emma. “Hij is blij dat ik thuis ben”, lachte Emma. “Hij heeft mij veel gesteund. Hij is de persoon, die mij doet beseffen dat ik gewoon maar Emma ben en eu… dat ik de beste kok ben”, lachte ze. “Hij zou het niet geloven als hij iedereen hier zou zien, dus dank u wel!”

“Mijn opa doet mij beseffen dat ik ook maar gewoon Emma ben, hij zou het niet geloven moest hij iedereen hier zien”

Ook Belgian Lions, de mannen in het 3×3 basketbal, die afgelopen weekend op de Europese Spelen de zilveren medaille behaalden werden gehuldigd.

Uiteindelijk sloten de Belgian Cats het officiële deel van hun huldiging af met “Waar is dat feestje?” en het klassieke geklap, dat ze altijd op het einde van een match doen. Vervolgens werd het publiek getrakteerd op een foto- en handtekeningsessie met de speelsters van de Belgian Cats en de 3×3 Lions. Onder begeleiding van een DJ ging het feestje verder.

Eerder op de dag werden de Belgian Cats ook ontvangen bij premier Alexander De Croo.