Belgian Cats boeken overtuigende zege tegen Zuid-Korea op WK in Sydney

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag Zuid-Korea met 84-61 geklopt in hun tweede groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney. Bij de rust leidde België met 50-30.

Na de 87-72 nederlaag tegen topfavoriet Verenigde Staten moesten de Belgian Cats de volle buit pakken tegen de Zuid-Koreanen, die op de eerste speeldag met 44-107 een pak slaag kregen van China. In het eerste quarter legde het team van bondscoach Valéry Demory meteen zijn wil op: 26-12. De voorsprong bedroeg bij de rust al 20 punten.

Zuid-Korea, in Australië zonder sterspeelster Park Ji-su, wist in het derde quarter (19-20) gelijke tred te houden. Demory gunde enkele sterkhouders rust. In het slot liepen de Cats verder uit tot 84-61.

Volgende matchen

In groep A spelen de Cats nog zaterdag (om 12.30 uur) tegen Puerto Rico, maandag (om 3.30 uur) tegen Bosnië en Herzegovina en dinsdag (om 5.30 uur) tegen China. Eerder op de dag eindigde het duel tussen de Verenigde Staten en Puerto Rico op 106-42 in het voordeel van de Amerikanen. Om 6.30 uur speelt China tegen Bosnië en Herzegovina. De eerste vier in de poule stoten door naar de kwartfinales.

“Het plan was om deze match relatief makkelijk te winnen. En ik wou de belangrijkste speelsters niet meer dan 25 minuten laten spelen. Dat is gelukt”, verklaarde bondscoach Valéry Demory vrijdag na de 84-61 zege van de Belgian Cats in hun tweede groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney.

Speelminuten voor iedereen

“Zuid-Korea is een speciaal team, ze spelen veel outside en hebben kleine speelsters. Maar mijn team deed het goed op offensief vlak”, aldus Demory. De Fransman wil op het WK veel roteren. Vrijdag stonden Julie Allemand (26:37) en Antonia Delaere (26:26) het langst op het parket. Iedereen van het Belgisch team kreeg speelminuten, bij de rust hadden de Belgen dan ook al een geruststellende 50-30 voorsprong beet. De Cats tellen nu een zege op twee wedstrijden, nadat ze eerder met 87-72 verloren van topfavoriet Verenigde Staten.

“We willen zeker doorstoten naar de volgende ronde, dat is ons doel”

“We voelen ons goed. We wisten dat een zege tegen de Verenigde Staten gisteren moeilijk zou zijn. Maar we hebben toch getoond dat we hun niveau aankunnen”, stelde Julie Vanloo, die tegen Zuid-Korea 14 punten door de korf gooide. Enkel Hind Ben Abdelkader deed beter met 17 punten. “We willen zeker doorstoten naar de volgende ronde, dat is ons doel. Nu focussen we op de wedstrijd van morgen tegen Puerto Rico. Die wedstrijd is erg belangrijk”, besloot Vanloo.