Belgian Cats blikken China in oefenduel in

In een vriendschappelijke basketbalinterland hebben de Belgian Cats donderdag in Kortrijk met 90-55 gewonnen van China. Bij de rust was het klasseverschil al duidelijk: 46-21.

Julie Allemand, goed voor 15 punten, waarvan tien voor de rust, en 5 assists zette de Belgen op weg naar de zege. Ze scoorde de eerste acht punten voor de Cats. In de tweede helft was Emma Meesseman de uitblinkster. Zij scoorde 17 punten, waarvan 14 na de rust, en gaf 9 assists. Julie Vanloo leverde met 13 punten en 5 assists ook een aardige bijdrage, net als Kyara Linskens (8 ptn, 9 rbds). Maxuella Lisowa-Mbaka (8 ptn), Becky Massey (8), Antonia Delaere (6), Bethy Mununga (5 ptn, 5 rbds), Billie Massey (5), Laure Resimont (3), Serena-Lynn Geldof (2) en Elise Ramette kwamen eveneens in actie. Ine Joris en Nastja Claessens bleven op de bank.

Zaterdag oefenen de Cats in Leuven opnieuw tegen China, dat nog niet op sterspeelsters Li Yueru, Han Xu, Li Meng en Huang Sijing kan rekenen en met een jong team naar België kwam. Het wordt de generale repetitie voor het Europees kampioenschap, dat van 15 tot 25 juni in Tel Aviv en Ljubljana plaatsvindt.