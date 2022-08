Belgian Cats bereiden zich voor op WK in Lange Munte

Terwijl de laatste podiumelementen van het metal festival Alcatraz worden opgeruimd, trainen de Belgian Cats op de sportcampus Lange Munte ter voorbereiding van het WK basketbal in Sydney. De Lange Munte is al jaren de uitvalsbasis van de nationale basketselectie wanneer er een toernooi voor de deur staat. De basketbalploeg vertrekt 9 september richting Australië om vervolgens tien dagen de jetlag te verteren. “Dat is wel nodig om de tien uren tijdverschil te overbruggen. Je recupereert namelijk maar één uur per dag. Zo kan het lichaam voldoende herstellen”, vertelt Jelle Duthoit, kinesist van de Belgian Cats.

De laatste competitieve wedstrijden van onze Belgian Cats dateren van februari, waar ze op het World Cup Qualifying Tournament in Washington DC een plekje op het WK in Australië konden afdwingen. Het wereldkampioenschap gaat door van 22 september tot en met 1 oktober. Komende weken staan er meerdere oefenwedstrijden gepland. Zo wordt op zaterdag 20 augustus de spits afgebeten met een oefenwedstrijd tegen Servië in Leuven. Daags nadien wordt opnieuw tegen Servië gespeeld, maar deze keer in Mechelen. Op vrijdag 26 augustus wordt in Kortrijk tegen China gespeeld. De dag erop volgt opnieuw een wedstrijd tegen China in Oostende. Nadien trekken de Cats naar het Franse Pau voor een dubbele ontmoeting met Frankrijk op 1 en 2 september. Tot slot wordt op zondag 4 september afgesloten met een thuiswedstrijd tegen vice-Europees kampioen Frankrijk in Kortrijk. Tickets voor de oefenwedstrijden kunnen gekocht worden via de website van Basketball Belgium.

“Meestal is het wel full house in Kortrijk”, gaat Jelle verder. “Er is plaats voor een 3000 à 4000 personen dus dat is altijd een leuk feestje. We spelen hier tegen Frankrijk en China, twee toppers. Het belooft een spannende match te worden.” Sterspelers Julie Allemand en Emma Meesseman zijn voorlopig voor de trainingen en komende oefenwedstrijden afwezig wegens de Women’s National Basketball Association. Pas in september vervoegen ze de ploeg.

Halve finale als doelstelling

“We proberen natuurlijk ambitieus te zijn, maar ook realistisch. We hebben al heel mooie dingen laten zien met deze kern. In 2017 haalden we brons op ons eerste EK na zeven jaar afwezigheid op internationaal niveau. In 2018 waren we vierde van de wereld en in 2019 behaalden we een vijfde plaats op Europees niveau. Vervolgens hebben we ons geplaatst voor de Olympische Spelen waar we de kwartfinale gehaald hebben. Ook op het EK van vorig jaar hebben we de bronzen medaille gepakt. Dus we hebben echt wel al topprestaties geleverd. Dit jaar willen we ook gaan voor op zijn minst een halve finale. De sfeer in de groep zit alvast goed, alle spelers zijn competitief en hebben het doel voor ogen”, zegt een gemotiveerde Jelle.

Ook Deerlijkse Belgian Cat Julie Vanloo (29), oudste van de groep, kijkt uit naar het wereldkampioenschap na enkele maanden zonder matchen. “Iedereen heeft individueel getraind, in hun eigen clubs, dus nu is het opnieuw zoeken naar het collectieve. Dat maakt de trainingen wel pittig, maar het is fantastisch om iedereen terug te zien. Ik ben ook blij om terug te zijn in Kortrijk. Ik heb mijn hart verloren in deze streek, maar feesten zit er voorlopig niet meer in. We zijn vorige week nog voor een laatste keer uitgegaan en nu is het terug het kloosterleven”, lacht Julie.