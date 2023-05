Belgian Cats – België wint ook tweede EK-voorbereidingsduel tegen Griekenland met 86-57

Ook de tweede confrontatie met Griekenland op enkele dagen tijd heeft zondag een overwinning opgeleverd voor de Belgian Cats in de voorbereiding op het EK vrouwenbasketbal (15 tot 25 juni). België domineerde met 86-57 (rust: 45-33) in Eigenbrakel. Vrijdag al waren de Cats in Bergen een eerste keer te sterk met 83-60.

Het trio Meesseman (18 ptn, 7 assists), Vanloo (22 ptn, 6 rebounds, 5 assists) en Linskens (19 ptn) was goed op dreef. Na vier wedstrijden in de oefencampagne staat de teller op drie zeges en een nederlaag. Vorige week gingen de Cats met 67-58 onderuit tegen Servië, maar haalden ze het ook met 64-66. Volgende week werken ze nog een toernooi in het Spaanse Cordoba af tegen Spanje en Turkije.

De groepsfase van het EK vindt plaats in het Israëlische Tel Aviv, terwijl de eindfase vanaf de kwartfinales doorgaat in het Sloveense Ljubljana.