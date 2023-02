Belgian Cats als groepswinnaar naar EK na ruime zege in Noord-Macedonië: Emma Meesseman kroont zich tot topscorer

De Belgian Cats hebben zondag in Skopje in hun laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK (15-25 juni in Israël en Slovenië) een ruime 43-102 geboekt tegen Noord-Macedonië. Bij de rust was het 18-46.

Na zes minuten was het klasseverschil al overduidelijk: 0-23 stond er op het scorebord. Daarna konden de meisjes van coach Rachid Meziane de wedstrijd rustig controleren. Emma Meesseman was met 17 punten topscorer. Daarnaast nam ze in 24 minuten ook 14 rebounds en 2 assists voor haar rekening.

Groepswinst

De Cats waren eerder al zeker van de kwalificatie, nu zijn ze ook groepswinnaar. Ze eindigden met vijf zeges en één nederlaag. Op de openingsspeeldag lieten ze zich verrassen door Bosnië-Herzegovina. Ze plaatsten zich een zevende keer op rij voor een groot kampioenschap. Ook op de EK’s van 2017 (3e), 2019 (5e) en 2021 (3e), de WK’s van 2018 (5e) en 2022 (7e) en de Olympische Spelen in 2021 in Tokio (7e) waren ze erbij.