Belgian Cat Kyara Linskens in de bloemetjes gezet door gemeentebestuur Jabbeke

Naar aanleiding van het behalen van de Europese titel met de Belgian Cats werd Kyara Linskens op maandag 7 augustus door het gemeentebestuur van Jabbeke in de bloemetjes gezet. In zijn toespraak benadrukte burgemeester Frank Casteleyn de indrukwekkende carrière van Kyara Linskens, die sinds 2021 in Varsenare woont.

“Het is een grote eer om zo’n topsportvrouw te mogen verwelkomen in ons gemeentehuis”, opende de burgervader zijn speech. Daarna somde hij de verschillende clubs op waar de centerspeelster van de Belgian Cats reeds actief was. “We zijn als gemeentebestuur vooral fier op de gouden medaille die Kyara met de Belgian Cats veroverde op zondag 25 juni op het Europees kampioenschap. In de finalewedstrijd zette Kyara met 18 punten en 15 rebounds een schitterende prestatie neer. Ze werd terecht verkozen tot MVP (Most Valuable Player, red.) als meest waardevolle speler tijdens de finalewedstrijd”, aldus Frank Casteleyn.

In het bijzin van haar partner en familie glunderde Kyara Linskens. Ze liet zich de lofbetuigingen welgevallen en was duidelijk tevreden met de bloemen en de vele geschenken die ze in ontvangst mocht nemen. Op het einde van de viering ontving ze uit de handen van Geert Depree, schepen van sport, nog de gouden medaille als sportkampioen 2022 van de gemeente Jabbeke. Door haar drukke programma was ze er nog niet in geslaagd om dit ereteken eerder te komen ophalen. (PDC)