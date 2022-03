Belgian Cat Julie Vanloo keert donderdag vanuit Rusland terug naar België, Emma Meesseman al vertrokken

Belgian Cat Julie Vanloo houdt het voorlopig voor bekeken in Rusland. Onze landgenote komt woensdagavond nog een laatste keer in actie voor haar club Krasnoyarsk en keert nadien terug naar België, zo maakte ze woensdag bekend op Instagram.

“Matchdag, de laatste wedstrijd voor mij”, schrijft Vanloo in een post. Enisey Krasnoyarsk ging daarin met 79-93 onderuit tegen Ekaterinenburg, ondanks 14 punten en 12 assists van onze landgenote. De Europese kampioen trad aan zonder zijn buitenlandse speelsters. Ook Emma Meesseman was dus niet van de partij.

Na de Russische inval in buurland Oekraïne is er een exodus van westerse sporters uit het land aan de gang. Rusland kreeg heel wat internationale sancties opgelegd, wat onder meer voor problemen zorgt bij gebruik van Europese betaalmiddelen. Ook zijn er intussen heel wat luchtruimbeperkingen ingesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep eerder deze week op de Belgen die zich in Rusland bevinden en van wie de aanwezigheid niet noodzakelijk is, het land tijdelijk te verlaten.

Naast Vanloo en Meesseman zijn ook de Belgian Cats Hind Ben Abdelkader en Kyara Linskens aan de slag in de Russische competitie. Zij blijven tot nader order daar, net als Thibaut Petit, assistent-coach bij Dinamo Koersk.