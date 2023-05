Volgend seizoen zal Belgian Cat Becky Massey opnieuw in de hoogste klasse van het Spaanse basket actief zijn. De Oostendse powerforward tekende een contract bij IDK Euskotren uit San Sebastian.

Het voorbije seizoen was Becky Massey bij Estudiantes Madrid goed voor gemiddeld 6,3 punten, 2,9 rebounds en 1,7 assists in 21’18”. Estudiantes eindigde achtste, Euskotren twaalfde op zestien teams. In de Eurocup was Becky Massey goed voor gemiddeld 9,9 punten, 4,5 rebounds en 3 assists in 26’30”. (P.R.)