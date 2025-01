Belangrijk titelduel voor Wytewa dames Two

Wytewa Roeselare dames Two staat op een gedeelde eerste plek met BBC Koksijde in tweede provinciale. Beide ploegen verloren nog maar één wedstrijd dit seizoen. Voor Wytewa was dat tegen BBC Koksijde. Zondag ontvangen ze de kustploeg, die omwille van een gespeelde wedstrijd meer aan de leiding staat.

“We zijn zeker tevreden met ons seizoen tot nog toe. Er zijn weinig verwachtingen. We proberen vooral goed te spelen en te genieten van het spelletje”, opent de 36-jarige guard Celine Wybo uit Roeselare. “De ploeg die aantreedt, is vaak wat wisselend en begin dit seizoen was het soms wat zoeken. Intussen zijn we al beter op elkaar ingespeeld. Vóór het seizoen waren er geen verwachtingen. Niemand kende de reeks. We maken vooral veel plezier op training en dat zorgt momenteel voor goeie resultaten.”

Het is een uiterst spannende strijd om de titel in tweede provinciale tussen Roeselare en Koksijde die elk nog maar één wedstrijd verloren. Ze laten de andere ploegen ver achter zich. “Wat onze kansen zijn, is moeilijk te zeggen. We bekijken alles match per match en dromen niet verder. Het is leuk om elke week op rij te winnen en de sfeer zit dan ook goed in de groep.”

Zelfde recept

En zondag is er de topper tegen Koksijde die wel eens beslissend zou kunnen worden om de titel in tweede provinciale. “Ik was er in de heenwedstrijd niet bij en kan moeilijk inschatten hoe sterk Koksijde is. We waren niet voltallig en verloren er met 17 punten. Het zal vooral zaak zijn om goed te starten en de druk en snelheid hoog te houden. Het recept waar we de voorbije maanden ook altijd mee scoorden”, weet Celine. “Op dit moment ervaar ik geen druk om die match tegen hen te spelen. We zorgen wel dat we er klaar voor zijn. Het is een match als een andere. Als je kampioen wil spelen, moet je elke week winnen. Of de tegenstander dan erg sterk is of net minder.” (RV)

Zondag 2 februari om 13 uur: Wytewa Roeselare Two – BBC Koksijde One