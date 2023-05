Bekerwinnaar Kortrijk Spurs haalt nu ook de finale van de play-offs tegen Latem-De Pinte Donza

Heel wat volk was opgedaagd om de beslissende match tegen Guco Lier mee te maken. Voor de neutrale supporter was er van een spannende belle helaas geen sprake. De Spurssupporters mogen zich opmaken voor twee en als het moet drie finalewedstrijden tegen LDP Donza.

De match begon met hoge intensiteit, maar weinig scores. Guco leek even de leiding te nemen (12-16), maar de pas ingevallen Robbe Naudts zette dat in één actie recht. Sean Pouedet, maakte er net voor het eind van het eerste quarter 20-16 van. Naudts, Coucke en Guillemyn sloegen een 27-18-kloof en wat later zette Yarick Brussen met een dunk de 34-18 op het bord. Van den Bogaert van Lier kreeg een vrijwillige fout en vond die volledig onterecht. Met twee technische fouten werd hij van het veld gestuurd. Voor Lier was dat een zware aderlating. Tomsick brak los en maakte er 46-23 van net voor rust.

De tweede helft was leuk voor de Kortrijkse aanhang, terwijl een stilaan leeggespeeld Guco Lier ondanks alle pech bij de afwerking moedig bleef doorspelen. Koljanin en Pouedet dikten de stand nog wat aan en de jonge Gil Dieltiens kwam succesvol in (73-44). De eindstand: 85-61. Scoorden voor Kortrijk: Coucke 11, Brussen 4, Koljanin 12, Tomsick 13, De Ridder 12, Dieltiens 5, Guillemyn 3, Naudts 9, Isebaert, Vanneste 2, Pouedet 14, Tchako. In de andere halve finale maakte Donza het af tegen Melsele-Beveren met 76-56.

Volle zaal

Voorzitter Steve Rousseau kijkt na de bewogen drie matchen al vooruit naar de finale. “Ik wil voor vrijdagavond 5 mei een volle zaal in De Lange Munte. Vertel het gerust verder: iedere Kortrijkzaan mag gratis binnen. Als we 2.400 man bijeen kunnen krijgen op zo’n topmatch zou dat de max zijn. De ploeg heeft weerbaarheid getoond na de slechte prestatie vorige vrijdag. Vandaag hebben we gezien waartoe ze in staat zijn. Met zo’n intensiteit spelen, zo maken we een goeie kans op de kampioenstitel. Voor minder gaan we niet.”

Vrijdagavond 5 mei om 21 uur in de Lange Munte : Kortrijk Spurs – LDP Latem De Pinte. Op zondag 7 mei volgt de tweede match in De Pinte, een eventuele belle is gepland op dinsdagavond 9 mei in de Lange Munte. (SJK)