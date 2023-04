Bekerwinnaar Kortrijk Spurs alweer tegen Waregem in play-offs: “Waregem zal ook nu willen stunten”

De bekerfinale afgelopen weekend werd door Spurs gewonnen, maar Waregem liet een bijzonder gretige indruk na. In de kwartfinales van de play-offs krijgen we dezelfde opponenten in een puur Zuid-West-Vlaams duel, dat in maximaal drie matchen wordt beslist.

“De bekerfinale was een erg intensieve match”, opent Spurs-speler Mathieu Coucke. “Direct na de match voel je van de adrenaline de vermoeidheid nog niet, maar daags nadien was dat duidelijk wél het geval. We zijn echt diep moeten gaan. We controleerden de match wel, maar een definitieve kloof slaan, lukte ons niet. Ons driepuntshot was gewoon niet goed en toch konden we 83 punten scoren. Defensief hebben we de Waregem-spelers die normaal het makkelijkst tot scoren komen wel goed kunnen afremmen, maar anderen namen dan de scorende rol over. De ontgoocheling van de Waregem-spelers na de bekerfinale was heel groot. Ze staken echt niet onder stoelen of banken dat ze voor een stunt hadden willen zorgen.”

“Het niveau van het Waregem van nu is merkbaar een stuk hoger dan in de reguliere competitie. Ik denk dat ze in hun huidige vorm en met coach Jeroen Debaveye normaal top vier hadden kunnen spelen in plaats van achtste. In de play-offs mogen we een erg gemotiveerd Waregem verwachten. De Waregem-coach kent Brecht Guillemyn, Robbe Naudts en mezelf heel goed en we gaan ervan uit dat hij zich weer heel goed voorbereid zal hebben.”

Felicitaties

“We kregen van Spurs-voorzitter Steve Rousseau felicitaties voor de bekerwinst, maar hij liet er ook geen twijfel over bestaan dat hij de stap naar de hoogste afdeling als kampioen wil maken. Erg lang is de beker door de spelers niet gevierd, want ‘s anderendaags was er in de voormiddag training. Door de korte opeenvolging van de play-offmatchen zijn de trainingen meer afgestemd op shooting en tactische voorbereiding. Ik denk dat het laatste doorslaggevend zal zijn”, besluit Mathieu. (SJK)

Op vrijdag 21 april wordt in de Lange Munte om 21 uur de eerste match gespeeld, op zondag 23 april om 18 uur in Waregem de tweede. Een eventuele belle is voorzien in Kortrijk dinsdag 25 april om 20 uur.