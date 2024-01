Bekerstunt voor Basket Tielt: “Maar competitie primeert”

Tweedeprovincialer Basket Tielt heeft een geslaagde driedaagse achter de rug. Vorige week donderdag won het van eersteprovincialer BBC Zwevezele in de beker en op zaterdagavond versloeg de ploeg van coach Hans Vanoosthuyse Oedelem in de competitie. Daardoor stoot Tielt door naar de kwartfinales in de Beker van West-Vlaanderen en staat het gedeeld leider in tweede provinciale. Jasper Lisabeth was een spelbepalende speler, vooral in de bekermatch.

“Voor de bekerwedstrijd voelde ik me wat ziekjes”, opent Lisabeth. “Door de focus op de match vergeet je dat wat en speelde ik, net als de ploeg, zowat mijn beste wedstrijd van het seizoen. Zwevezele kon de vijf punten die we als voorgift hadden niet ophalen en er sloop gelatenheid in de eersteprovincialer had ik de indruk. Wij daarentegen waren sterk onder de korf en scoorden vlot. Zelf scoorde ik als spelverdeler 22 punten en uiteindelijk wonnen we met 13 punten verschil. Onze tegenstander bleef ontgoocheld achter, want die had de beker als doel gesteld. Voor ons was dat niet zo belangrijk, wel promotie naar eerste provinciale. Die overwinning geeft een boost.”

Gedeeld leider

Twee dagen later stond de inhaalwedstrijd tegen Oedelem op het programma. “We hadden slechts eenmaal kunnen trainen de laatste weken en dat voelden wij ook. Dat maakt dat de wedstrijd van een minder niveau was. Met 80-54 als eindstand wonnen we, moe maar wel tevreden. Dat brengt ons op de gedeelde leidersplaats samen met Avanti Brugge. De competitie is echter nog lang en we mogen geen onnodige punten laten liggen om onze ambitie waar te maken. De beker is mooi, maar onze focus ligt op de competitie”, besluit de Tieltse spelverdeler. (WD)

Zaterdag 13 januari om 20.15 uur: Midwest All-in Garden Basket Tielt – BBC Gullegem.