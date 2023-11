BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Three verliest

Derdeprovincialer BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Three verloor de topwedstrijd bij BBV Oedelem Two met 68-56. “Het was onze eerste nederlaag van het seizoen”, zegt trainer-coach Tiebe Coudyser. “De thuisploeg stond doorgaans voor, maar wij kwamen in het vierde quarter nog op gelijke hoogte. Spijtig genoeg begaven we in de slotfase. Nu, met vier zeges in vijf matchen is onze seizoensstart geslaagd – alle ploegen hebben al minstens één keer verloren. De sfeer in de groep is prima, zoals op als naast het veld.” (DRD/foto DRD)