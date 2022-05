BC Lamett Deerlijk-Zwevegem promoveert naar tweede landelijke

BC Lamett Deerlijk-Zwevegem stijgt van eerste provinciale naar tweede landelijke. Clubsecretaris Mario Coudyser kreeg van Basket Vlaanderen de bevestiging dat de promotie een feit is.

“Toen we enkele maanden geleden met de nodige fierheid konden meedelen dat het Deerlijkse bedrijf Lamett onze nieuwe hoofdsponsor werd, maakten we duidelijk dat we een versnelling hoger wilden schakelen en met ons fanionteam op korte termijn een vaste waarde wilden worden in tweede landelijke. Dat we de promotie nog dit seizoen gingen realiseren, hadden we niet verwacht, maar we zijn er niet minder verheugd om… Onze derde plaats in de eindrangschikking is voldoende om volgend seizoen een trapje hoger te spelen. We maken samen met kampioen Finexa Basket@Sea de overstap omdat het tweede gerangschikte SKT Ieper verkoos om in eerste provinciale te blijven spelen.”

Versterkingen

“Onze sportieve staff heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Patrick Heyse wordt de nieuwe trainer-coach in opvolging van Janick Tytgat. Jonas Boudry en Tomas Van Eecke, beiden van SKT Ieper, komen de rangen versterken en Robbe Vanderbrugghen komt over van onze tweedeprovincialer. Kristof Oosterlijnck blijft aan boord voor onze ploeg in tweede provinciale en mijn zoon Tiebe Coudyser zal zich ontfermen over Lamett Three in derde provinciale.”