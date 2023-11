BC Lamett Deerlijk-Zwevegem One kan maar niet winnen

Tweedelandelijke BC Lamett Deerlijk-Zwevegem One heeft ook zijn zevende competitiewedstrijd niet tot een goed einde kunnen brengen. “We waren er al enkele keren heel dichtbij”, stelt voorzitter Jan Dierick. “Rustig blijven en samen verder werken, is de boodschap.”

“Het was afgelopen zaterdag voor de zoveelste keer net niet”, blikt Jan Dierick terug. “We startten prima in Kontich en waren daarna lange tijd op achtervolgen aangewezen, we keken in het tweede quarter tegen een 11 puntenachterstand aan (43-32), maar stelden in de derde periode orde op zaken (60-60). We hadden op een viertal minuten van het einde en een 70-74-stand op het score bord de zege binnen handbereik, maar waren in moneytime niet koelbloedig genoeg en gingen uiteindelijk met 82-75 de boot in.”

Gebrek aan lengte

“Van onze zeven competitiewedstrijden die we speelden bleek enkel Jeugd Gentson een serieus maatje te groot. In alle andere partijen gingen we heel goed mee en was het verschil klein We waren er enkele keren heel dicht bij, maar daar koop je niets mee. Het verdict is duidelijk: 0 op 7 en samen met Arendonk bengelen we helemaal onderaan de rangschikking. Wat de oorzaken zijn? Verschillende factoren spelen ons parten. We zitten in een reeks met 7 Antwerpse ploegen, die vaak ook een A-team hebben waaruit ze spelers kunnen putten. We ervaren ook een tekort aan lengte. Tegen alle ploegen moeten we met een pak centimeters minder duelleren.”

Zelfde kern zoals vorig jaar

“We doen het dit jaar met dezelfde ploeg als vorig seizoen toen we maar nipt ons hachje konden redden in tweede landelijke.”

“We hebben enkele jeugdspelers doorgeschoven, maar hebben geen nieuwe beslissende spelers aangetrokken. We laten het op cruciale momenten afweten en die nipte nederlagen zijn uiteraard niet leuk en werken negatief op de moraal. Een aantal spelers presteert momenteel ook ondermaats of te onregelmatig. We behouden het vertrouwen in trainer-coach Patrick Heyse. We moeten in deze fase vooral rustig blijven en samen verder werken”, rondt Jan Dierick af.