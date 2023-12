BC Knokke-Heist hoopt op een plaatsje in de top-5

In tweede provinciale lijkt de titelstrijd uit te draaien op een duel tussen Avanti Brugge Two en Tielt One. Laatstgenoemde kon zich geen misstap permitteren om aan de leiding te blijven en dat hebben ze in Knokke-Heist geweten. Toch trekt de Knokse coach een aantal lessen uit die verlieswedstrijd, vooral met het oog op het realiseren van de steile ambities.

“Het eerste quarter speelden we nog behoorlijk mee”, aldus Bert Mattheeuws, “maar daarna zag je dat er bij de tegenstander veel meer volwassenheid aanwezig was. Hans Vanoosthuyze, enkele jaren geleden nog coach van Knokke-Heist, is een crack in het aanpassen van onderrichtingen tijdens de wedstrijd, terwijl ikzelf op dat vlak nog veel te leren heb. Maar we nemen dat mee en onze groeimarge op vlak van maturiteit en basket-IQ is nog zeer groot. Zo zou ik graag de communicatie tussen de spelers onderling verder verbeteren, zodat ze zelf kunnen ingrijpen als het defensief niet lijkt te kloppen.”

Op schema

Volgende week gaat de riem er voor een tijdje af, tijd voor een tussentijdse evaluatie. “In vergelijking met vorig jaar missen we Ben Heugebaert, die naar Oostnieuwkerke trok, en Olivier Bijnens, die voorrang geeft aan triathlon. In hun plaats recupereren we Arno Maenhout en Arno Vande Cappelle, naast Jeremy Condotta, een kleine, stevige guard uit het Brusselse. Sommige prestaties waren elk wel OK, zoals de opmerkelijke zege tegen Langemark (82-100, red.) en het nipte verlies tegen Avanti Brugge Two, twee titelkandidaten. Bovendien denk ik niet dat we steken lieten vallen op onverwachte momenten.”

Geen onderschatting

Het resultaat is dat Mattheeuws en zijn ploeg voorzichtig ambitieus mogen blijven: “De linkerkolom blijft de doelstelling, maar ik denk dat we even goed in de top-5 kunnen eindigen. Daarvoor zullen we telkens met een scherpe focus aan de wedstrijden moeten beginnen, zoals morgenavond tegen rode lantaarn Wielsbeke.” (MD)