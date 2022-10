Bbv Oedelem is uitstekend op dreef in eerste provinciale: “Goed op koers voor een vier op vier”

De dames van BBV Oedelem hebben hun start in eerste provinciale niet gemist. Na drie speeldagen prijken ze bovenaan het klassement met het maximum van de punten.

Afgelopen weekend werd de maat genomen van Sint-Eloois-Winkel en stond er na afloop van de wedstrijd 55-81 op de bordjes. Febe Acke (23), dit seizoen overgekomen van Blue Stars Brugge, was architect van deze zege. Met 23 punten had ze een groot aandeel in deze zege.

“Het loopt inderdaad lekker”, lacht de studente pedagogische wetenschappen breeduit. “Ik ben wel nieuw in deze ploeg maar blijkbaar zijn er toch enkele versterkingen bijgekomen ten opzichte van vorig seizoen.”

Febe kwam vorig seizoen nog uit voor Blue Stars maar koos dit seizoen voor Oedelem. “Ik wilde wel eens iets anders en ik kende wel een paar speelsters die me wisten te vertellen dat het hier leuk spelen is. Ik ben hier in een hechte groep terechtgekomen met een uitstekende sfeer. Na de vrijdagtraining blijft iedereen wel eens plakken. Een topvijfplek moet zeker haalbaar zijn, zeker als we onze kwaliteiten als snelle ploeg kunnen blijven uitspelen en als iedereen zijn defensieve en offensieve taken naar behoren uitvoert.”

Ex-ploeg over de vloer

Zaterdagnamiddag komt de ex-ploeg van Febe op bezoek in Oedelem. “Het wordt misschien wel een pittige wedstrijd maar veel ex-ploeggenoten zal ik er niet meer tegenkomen”, stelt ze. “Ik geloof dat er maar één of twee speelsters van vorig seizoen meedoen. Maar ik geloof wel in de goede afloop en een vlotte winst. Maar dat we ze niet mogen onderschatten, staat ook buiten kijf. We zijn nu hopelijk op koers voor een vier op vier”, besluit ze.

Het laatste woord is voor coach Tim De Wispelaere (37), die deze ploeg nu voor het derde jaar op rij mag leiden. “Het is geen gemakkelijke voorbereiding geweest”, vertelt hij verrassend. “We sukkelden in het begin met een hele reeks blessures en daarbij kwam ook nog dat ik vijf nieuwe namen moest inpassen in een nieuw systeem. Ik sluit mij ook volledig aan met de ambitie van Febe die een topvijfplaats ambieert. Maar veel zal afhangen van een portie geluk en de aanwezigheid van de speelsters. Misschien komt landelijke ooit in zicht voor deze groep”, besluit hij. (GD)

Zaterdag 15 oktober om 16 uur: BBV Oedelem One – BC Blue Stars Brugge One.