BBC Zwevezele wil lang in de titelstrijd blijven

Exact 20 jaar geleden begon de steile opgang van het basketbal in Zwevezele. In het seizoen 2003-2004 speelde de ploeg kampioen in eerste provinciale, de reeks waar ze zich ondertussen weer bevinden. Zes jaar later mocht het zich voor de eerste keer kampioen in de tweede nationale klasse noemen, een huzarenstukje dat zich enkele jaren later nog eens herhaalde. Of de geschiedenis zich herhaalt, is zeer de vraag, maar het is met ambitie dat BBC De Westhoek binnenkort aan het seizoen begint.

In die dubbele kampioenenploeg fungeerden spelers die nu opnieuw of nog steeds de dienst uitmaken, zoals Laurent Lhote, Seppe Dezutter, Ruben Casteleyn en Nicolas Vandeputte. Joeri Bourdeaux (45) maakte de hoogtepunten als speler mee en is nu al enkele jaren coach van de Zwevezeelse ploeg: “Of je nu op het op één na hoogste niveau speelt, of je coacht een ploeg in eerste provinciale: het blijft basketbal. Onderschat het niveau in provinciale niet. Daar zitten ook spelers tussen die hogerop actief waren en het spelletje door en door beheersen.”

Titelkandidaat?

Vorig seizoen trok Bourdeaux zelf nog het spelersplunje aan, maar dat is minder en minder de bedoeling. “Alleen als er te veel geblesseerden zijn, stel ik mezelf nog op. Daar had het de voorbije weken trouwens alle schijn van, want beide spelverdelers (Laurent Lhote en Nicolas Vandeputte, red.) en big guy Bram Deceuninck waren out met diverse kwaaltjes. Stilaan sluiten ze echter weer aan bij de groep, zodat ik met een solide geheel aan de competitiestart hoop te verschijnen. Dat wordt meteen een klepper met de uitwedstrijd bij Izegem, de titelkandidaat. Wij willen zo lang mogelijk in de top-drie blijven staan. Het is in Zwevezele de gewoonte om ambitieus te zijn”, lacht hij. (MD)

Zaterdag 16 september om 20 uur: Zwevezele One – Turnhout One (Beker van Vlaanderen); zaterdag 23 september om 20.30 uur: Izegem One Zwevezele One (competitie).