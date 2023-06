BBC Wervik pakt uit met nieuwe damesploeg

Voor het eerst in het 50-jarig bestaan van de club gaat BBC Wervik in competitie komen met een damesploeg. Desselgemnaar Koen Vindevogel zal naast de herenploeg nu ook de damesploeg coachen.

“Dit zal inderdaad een primeur zijn voor de club”, vertelt de 52-jarige Koen Vindevogel. “De roep om een damesploeg was er bij de entourage. We zijn dan ook op zoek gegaan naar speelsters, een zoektocht die heel wat opleverde. We gaan het met een kern van 14 speelsters doen. Een aantal van hen waren hier bij de jeugd al actief tot ze U14 waren, maar omdat er geen damesploeg was waren ze genoodzaakt andere lucht op te snuiven. Elise Van Biervliet en Joline Vindevogel komen over van Scaldis Zwevegem, Manon Vanhee, Bieke Deprez, Nienke Dejan en Hannah Derudder van Midwest ALL4ONE Basketball Menen, Ashley Dobbels van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele en Camille Poreye van House Of Talents Kortrijk Spurs. De meisjes die van Menen overkomen zijn Wervikse speelsters. Ondertussen hebben we al een aantal keer samen getraind. Van druk zal geen sprake zijn. De ruime middenmoot moet het doel zijn met deze groep van jonge en ervaren speelsters. We kijken alvast uit naar dit nieuw avontuur in tweede provinciale.” Koen neemt net als vorig jaar ook de herenploeg onder zijn vleugels. “Door veel pech met kwetsuren zijn we er niet in geslaagd ons te handhaven in derde provinciale. Ook daar is de middenmoot de betrachting in vierde. Rustig opbouwen met jeugdspelers die hoofdzakelijk uit de Wervikse jeugdwerking komen. Veel ouderdomsdekens verlaten de club”, zegt Koen.

“Ik ben reeds vijf jaar actief bij de club en ik amuseer mij hier enorm. Als coach word je hier geapprecieerd. De sfeer is hier heel goed en het is de bedoeling dat iedereen hier graag komt. Het bestuur en sponsors zijn alvast heel enthousiast met wat er op touw gaat staan. Dit jaar coachte ik naast de heren ook de U18. Een heel toffe bende waarmee we ook naar een tornooi in Wenen zijn geweest. Een onvergetelijke ervaring voor die jongens.” (ELD)