BBC Oudenburg speelt met youngsters KBGO Finexa Basket@Sea

Derdeprovincialer BBC Oudenburg treedt dit seizoen aan met heel wat jeugdspelers van KBGO Finexa Basket@Sea, die zo in de seniorreeksen de nodige ervaring kunnen opdoen. Met Oedelem kregen ze een stevige tegenstander om te beginnen.

Dit weekend is Mibac Middelkerke de tegenstander voor Artim Dierendonck en zijn ploegmaten. BBC Oudenburg verloor met 57-87 van BBV Oedelem Three. “Na een zware match in de ochtend tegen Antwerpen vind ik dat we nog steeds goed ons best gedaan hebben tegen Oedelem”, zegt Artim Dierendonck. “Het was onze eerste match bij de seniors en we merkten onmiddellijk het verschil. Ze spelen veel trager, maar veel efficiënter. Oedelem was ook veel beter dan we verwacht hadden. Er valt nog veel te leren voor ons op het vlak van sneller spelen en de bal sneller naar de overkant van het veld krijgen. We moeten ook veel agressiever spelen.”

Mibac Middelkerke is de volgende tegenstander. “Persoonlijk verwacht ik dat we zeker kunnen winnen als we sneller en harder spelen. Middelkerke won hun wedstrijd dit weekend, dus we mogen ze zeker niet onderschatten.” De voorbereiding liep niet vanzelfsprekend. “Wegens ziektes en blessures konden de drie overgebleven seniors van Oudenburg helaas niet altijd komen trainen. En omdat we vorig jaar niet allemaal in dezelfde ploeg speelden, moesten we allemaal een beetje wennen aan elkaar en aan de speelstijl van de coach. Hij deed goed zijn best op training waardoor de voorbereiding redelijk goed verliep. Volgens mij hebben we toch wat talent in de ploeg zitten en zou ons doel zeker top drie moeten zijn.”

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur: Mibac Middelkerke Two – BBC Oudenburg.