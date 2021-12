BBC Oudenburg (3de provinciale) op zoek naar versterking: “Zoeken en tasten om ons erdoor te slaan”

Door de pandemie heeft de basketbalbond de competitie stopgezet. Dat geldt ook voor derdeprovincialer BBC Oudenburg. Voorzitter Johan Calmeyn schetst hoe zijn club corona probeert te overleven.

“De afgelopen maanden waren allesbehalve prettig”, klinkt het bij voorzitter Johan Calmeyn. “Zekerheden vielen weg, het was zoeken en tasten om er ons door te slaan. We waren veel meer bezig zijn met de coronaperikelen en de gevolgen daarvan dan dat we ons konden smijten in de routine van het organiseren van matchen, activiteiten,bestuurswerk, van zuiver genieten van het basketbal samen met onze spelers en clubleden.”

“Het lukte om het seizoen te starten, tot we de laatste weken opnieuw afwezigen noteerden op trainingen en matchen en de competitie weer stilgelegd werd. Als je dan ziet dan het volley dan toch verder kan spelen, dan frons je wel eens de wenkbrauwen. Gedurende maanden konden we als bestuur alleen maar onduidelijk, almaar veranderend en slecht nieuws brengen. Dit kan nooit de bedoeling zijn en het kruipt ook erg in de kleren. Ook voor onze leden was het leuke er soms af. Toch bleven we doorgaan.”

Het ziet er naar uit dat de ploeg redelijk zal hertekend worden

In principe is het de bedoeling dat de competitie in het weekend van 8 januari opstart. Als er geen andere maatregelen of beslissingen komen. “Ik raadpleeg mijn glazen bol niet meer, want die ziet het ook niet meer zitten. Het zou overigens niet bijster slim om nu uitspraken te doen over het verder verloop van de competitie.”

“In tussentijd wordt verder getraind, uiteraard met aandacht voor alle nodige maatregelen. We communiceren vrijwel dagelijks binnen de ploegen over de evolutie van de afwezigen. We kunnen erop vertrouwen dat de ouders heel zorgzaam omspringen met de preventieve maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. We vinden dat niet trainen geen optie is. Daar zitten verschillende redenen achter. Het mentaal gezond houden van onze spelertjes, het blijven aanbieden van de zo noodzakelijke lichaamsbeweging en vooral ook om hun groei als baskettertjes niet te onderbreken maar te stimuleren. Maar er wordt niemand onder druk gezet om te blijven komen, er is absoluut begrip voor de erg diverse achtergronden van school, gezin, omgeving… Corona heeft er ook voor gezorgd dat het aantal vrijwilligers, scheidsrechters, coaches, spelers en hun families gedaald is. Zo zijn we dringend op zoek naar een trainer voor onze U12-ploeg.”

Jeugd integreren

Ook in de seniorploeg komen er wijzigingen. “ Het ziet er naar uit dat volgend seizoen de ploeg redelijk zal hertekend worden. De 45-jarige Johan Van Hecke hangt op het einde van dit seizoen na meer dan 35 jaar basketbal definitief de schoenen aan de haak. Een paar spelers hebben eveneens het einde van hun carrière aangekondigd. We rekenen op de trouwe spelers en de integratie van onze jeugd. We hopen onze rangen te kunnen aanvullen met gemotiveerde spelers die graag in de omgeving aan de bak willen komen.”