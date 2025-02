BBC Koksijde op weg naar nieuwe titel: “Strijd met Oudenburg en Wielsbeke”

BBC Koksijde is net als vorig seizoen goed op weg om de titel te halen. De derdeprovincialer staat na 18 speelrondes voorlopig aan kop met slechts een verliespartij.

Jeffrey Rotsaert ziet na de tweestrijd van vorig seizoen dit seizoen een driestrijd. “Vorig jaar ging het tussen ons en Oudenburg en dat is nog steeds het geval. Nu is daar ook nog Wielsbeke bij gekomen. De enige match die we tot nu toe verloren was tegen Wielsbeke. Een partij waar we minder voor de dag kwamen nadat er verschillende zaken wat tegenzaten”, weet Jeffrey. “Het blijft echter niet beperkt tot deze twee tegenstanders. We mogen ook Delrue Oostende en Blankenberge niet onderschatten. Het ziet er goed uit voorlopig, maar we mogen zeker niet op onze lauweren gaan rusten. Er komen nog enkele zware matchen en een misstap kan zware gevolgen hebben. We hopen natuurlijk op een goede afloop. We gaan er alles aan doen om een tweede opeenvolgende titel te pakken.”

Tegen Racing Brugge Three won Koksijde vorig weekend eenvoudig met 44-95. “We kwamen nooit in de problemen. Komend weekend tegen Finexa Basket@Sea verwacht ik een gelijkaardige wedstrijd. Het is een heel jonge tegenstander. De meeste spelers speelden vorig jaar tegen ons in vierde. De week erop volgt een verraderlijke verplaatsing naar Delrue Oostende. In april volgt de topper op bezoek in Oudenburg. Thuis wonnen we met 18 punten verschil, maar daar zal het toch weer opletten geblazen zijn”, beseft de 31-jarige kapitein uit De Panne, die tevreden is over zijn persoonlijk niveau.

Bijgetekend

“Het ligt in het verlengde van vorig seizoen. De ploeg is goed op elkaar ingespeeld en elke week is er wel iemand anders die meer dan 20 punten scoort. Ik blijf ook volgend seizoen bij BBCK. Ik amuseer me enorm in Koksijde en zit hier al 15 jaar. Trainer Dirk Goens ken ik al heel lang en ik ben hier ook jeugdtrainer van de U14. Voordien was ik actief bij De Panne”, geeft de zelfstandig kinesist nog mee. (API)

Zondag 16 februari om 17 uur: BBC Koksijde One KBGO Finexa Basket@Sea Four