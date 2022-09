BBC Koksijde One wil dit seizoen verrassen: “Hopelijk zijn we snel compleet”

BBC Koksijde zit nog altijd in volle voorbereiding op de competitie in tweede landelijke. De competitie gaat op 1 oktober van start met een thuisduel tegen Houtem. Sportief manager Piet Van Mol maakt een tussentijdse balans bij de kustploeg op.

“De voorbereiding verloopt eigenlijk goed”, klinkt het bij Piet Van Mol. “Zeker gezien de omstandigheden, want in iedere match misten we minimum twee of meer sterkhouders. De balans is met drie op vijf gewonnen oefenmatchen positief. Enkel in Leopoldsburg was het een ondermaatse prestatie, alhoewel je met zes spelers zonder centers eigenlijk niet mag oordelen.”

De blessurezorgen blijven ook dit seizoen aanwezig. “Nieuwkomer Manu Devleeschouwer heeft een scheurtje in de hamstrings en zit al enkele weken aan de kant. Hopelijk kunnen we hem recupereren voor de eerste competitiematch. Onze aanwinst speelde in zijn eerste matchen heel sterk. Jeroen Degraeuwe, onze andere grote jongen, was een jaar out met een kruisbandletsel. We moeten ook met hem nog wat voorzichtig zijn.”

Forfaits

Opvallend is dat BBC Koksijde met vier forfaits achter zijn naam staat. “Na het verlies in Leopoldsburg moesten we naar Lommel, opnieuw met een onvolledige ploeg. 442 kilometer heen en terug met een zeker verlies, dan is forfait geven een logische keuze. Maar door dit forfait werden onze andere matchen in de Beker van Vlaanderen ook een forfaitnederlaag, een reglement van de bond.”

Vorig weekend won Koksijde nog een oefenwedstrijd met het kleinste verschil van de buren Mibac Middelkerke. “Met slechts zeven spelers tegen het ervaren Middelkerke winnen, betekent een enorm grote stap vooruit voor onze youngsters. We willen het behoud verwezenlijken, maar als we compleet geraken, ben ik er zeker van dat we attractief basketbal zullen brengen en velen zullen verrassen.”