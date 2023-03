BBC Koksijde doekt eerste ploeg op en neemt herstart in vierde provinciale

Basketbalclub Koksijde zal volgend seizoen niet langer aantreden in tweede landelijke. De club doekt de One-ploeg op en herbegint in vierde provinciale.

Na het moeilijke seizoen van vorig jaar presteerde BBC Koksijde dit seizoen goed in tweede landelijke. De ploeg van coach en sportief verantwoordelijke Piet Van Mol plaatste zich voor de hoogste poule. “We leden één zware nederlaag in Sint-Niklaas en twee nipte thuisnederlagen in de play-ups”, vertelt Piet Van Mol. “Maar toen waren we niet met onze keyplayers van de partij. Vorige week wel en we wonnen na een fantastische wedstrijd in Knesselare. Het beste bewijs dat het nog veel beter kon lopen dit seizoen, maar aan blessures kan natuurlijk niemand iets doen. We mogen echt van een pechjaar spreken, zoveel blessures in één seizoen hebben we nog nooit meegemaakt.”

Herstarten

Met het vertrek van zoon Miel Van Mol en Manu Devleeschouwer naar Racing Brugge raakte enkele weken geleden bekend dat de ploeg voor volgend seizoen twee belangrijke pionnen kwijtspeelt. Met grote gevolgen uiteindelijk. “Door enkele misgelopen transfers gaan Miel en Manu weg, daardoor vertrekken er nog andere jongens en zitten we met te weinig spelers. En dus moeten we wellicht noodgedwongen herstarten in vierde provinciale. Dood- en doodjammer, want er is heel veel talent in Koksijde. Dit is de grootste ontgoocheling in mijn ganse basketcarrière. Volgend jaar wil ik me dan ook wat herbronnen en zien wat er op me afkomt. Ik ga niet mee in de herstart.”

Maar het is niet allemaal kommer en kwel in Koksijde. “Niettegenstaande dit alles zullen we er alles aan doen om onze twee laatste thuismatchen te winnen en met de U21 de Beker van West-Vlaanderen mee te pakken. De dames zullen kampioen spelen en er is ook nog op 22 april een groot jubileumfeest voor het 50-jarig bestaan van BBC Koksijde in het casino van Koksijde.” (BV)