BBC De Westhoek Zwevezele Two pakt titel in tweede provinciale: “In de cafetaria brak een feest los”

Na een 87-53-overwinning tegen Wervik is BBC De Westhoek Zwevezele Two kampioen in tweede provinciale. De ploeg zal volgend seizoen samensmelten met de One die geschrapt wordt in tweede landelijke. Maar eerst was het tijd voor een kampioenenfeestje!

Met een voorsprong van 15 punten na het eerste quarter was de titelmatch snel gespeeld. “Een ideale match om de titel te vieren”, vertelt Seppe Dezutter, die al blij was dat er hoe dan ook nog gespeeld kon worden. “Wervik had al enkele keren forfait gegeven, maar hun coach, die nog speler en coach was in Zwevezele, had de komst al verzekerd. Voor de supporters was het leuker om ons zelf de titel te zien pakken, in plaats van met een forfaitzege.” De ploeg van speler-coach Joerie Bourdeaux heeft de beste verdediging en de beste aanval in de reeks. “Het is vooral door onze verdediging dat we veel wedstrijden gewonnen hebben. We kregen gemiddeld maar 55 punten tegen. Als we eens een wedstrijd hadden waarin het in aanval wat minder liep, konden we altijd teren op onze harde en strakke verdediging.”

Middenmoot

Volgend seizoen wordt de One in tweede landelijke opgedoekt door een tekort aan spelers, maar komen de overgebleven pionnen de ploeg in eerste provinciale vervoegen. “Guillaume Gosselin en Mathias Vandenbroucke verlaten de ploeg, ze worden vervangen door Ruben Casteleyn en Bram Deceuninck die overkomen van onze eerste ploeg. We krijgen er dus twee sterke spelers met een pak ervaring bij. Onze coach Joeri Bourdeaux blijft ook als speler-coach fungeren. Met deze sterke kern geloof ik wel dat een plaats in de middenmoot zeker tot de mogelijkheden moet behoren.” In Zwevezele weten ze wat feesten is en dat was ook nu niet anders. Door het vroege wedstrijduur konden er nog heel wat uurtjes gevierd worden. “Het begon met de overhandiging van de kampioenschapstruitjes, het traditionele afknippen van het netje en een foto in de tribune met alle supporters. In de kleedkamers werd er daarna duchtig gespoten met de flessen champagne. In de cafetaria barstte het feest helemaal los. En uiteraard mochten naar goede Zwevezeelse gewoonte ook de sigaren niet ontbreken. De kater op zondag nam ik er maar al te graag bij”, besluit Dezutter, die bij de ploeg blijft.

Kampioenenploeg

Speler-coach Joeri Bourdeaux kon dit seizoen rekenen op Arne Mortier, Laurens Denoo, Mathias Jonckheere, Mathias Vandenbroucke, Nicolas Vandeputte, Sam Bonny, Seppe Dezutter, Thomas De Pril, Vinnie Desmarets, Ward Vermeersch, Wietse Deblauwe, Guillaume Gosselin.